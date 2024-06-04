НАТО запропонує Україні пакет безпекової допомоги на літньому саміті у Вашингтоні, – ЗМІ

На щорічному саміті НАТО, що відбудеться цього літа у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Втім, він не включатиме членство в Альянсі.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що крім цього пакету, 32 країни завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України, з яких 13 вже укладено. Відомо, що цей пакет допомоги включатиме роботу над визначенням нових ресурсів для України.

Дивіться також "Ми маємо лише 2 – 3 роки": топгенерал Норвегії закликав НАТО готуватися до війни з Росією

Що буде запропоновано в угоді про безпекову допомогу із НАТО

Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації,

– наголосила посол США при НАТО.

За її словами, частково це означатиме визначення певної двосторонньої підтримки, яка наразі надається Україні, та передача її під командування НАТО. Цей пакет допомоги включатиме роботу над визначенням нових ресурсів для України та надсилання сигналу Москві, що НАТО залишається стійким у своїй підтримці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва у квітні підтвердив, що "Україна стане членом НАТО". Він підкреслив, що поточна робота ставить Україну на незворотний шлях до членства, щоб при настанні відповідного моменту це відбулося негайно.

Крім того, деякі оборонні компанії з країн НАТО виявили зацікавленість у спільному виробництві військових засобів, зокрема безпілотних систем.

У травні США оголосили про надання Україні пакету зовнішньої військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який спрямований на розвиток оборонно-промислової бази України. Ці кошти здебільшого надходять від європейських, канадських та американських компаній, які розглядають можливості спільного виробництва.

Україна на шляху до НАТО: останні новини