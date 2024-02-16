Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною: з'явився текст домовленості між сторонами

Президент Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Це сталося в п'ятницю, 16 лютого.

Документ підписано за підсумками переговорів двох лідерів. Сама ж угода між сторонами складається з 8 розділів.

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Безпекова угода між Україною та Німеччиною

Офіс Президента України оприлюднив текст угоди про співробітництво у сфері безпеки, укладеної між Україною та Німеччиною.

Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє,

– ідеться в тексті угоди.

Німеччина обіцяє продовжувати надавати безпекову та військову підтримку Україні. У тексті угоди зазначено, що Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цієї угоди. Ідеться про строк у 10 років.

Також у тексті домовленості між сторонами зазначено, що Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України, зокрема: розроблення концепції майбутніх Сил оборони, перехід до узгоджених оперативних концепцій і процедур, командно-штабну підготовку, підвищення сумісності та оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами тощо.

Які ще пункти є в тексті документа

В угоді прописане також питання, яке стосується оборонної промисловості. Зокрема, Німеччина буде вивчати способи заохочення та сприяння залученню своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України.

Крім цього, німецька сторона обіцяє надалі підтримувати Україну на шляху реформ, а Україна зобов’язується продовжувати реформи, приділяючи особливу увагу сферам, визначеним для вступу в ЄС та викладеним у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року.

В угоді також прописаний пункт "майбутня агресія". Зокрема, в тексті документа зазначено, що у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників угоди передбачені консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Німеччина підтверджує, що за таких обставин вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН,

– ідеться в документі.

Щодо вступу України до ЄС, то "Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надаватиме практичні вказівки".

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