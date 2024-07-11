Україна одержить від Румунії систему Patriot: країни підписали безпекову угоду

У Вашингтоні Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали безпекову угоду між країнами.

Згідно з текстом договору, Румунія обіцяє передати нам ще одну систему Patriot, підтримувати Україну з нинішньою динамікою, а також сприяти швидкому транзиту техніки до нашої країни.

Дивіться також Атомний ренесанс: як у США та ЄС повертаються до ядерної енергетики і що робити Україні

Безпекова угода з Румунією

Окрім системи Patriot, особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни,

– йдеться на сайті президента.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. Також угода містить механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної атаки Росії.

До слова, також у Вашингтоні Зеленський підписав безпекову угоду з Польщею. Серед ключових положень документа – зобов'язання Варшави надавати військову допомогу. Окрім цього Польща також розгляне можливість надання Україні не менш як додаткової ескадрильї МіГ-29.