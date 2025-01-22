Ракети, снаряди та мільярди фунтів: як Британія допомагає Україні в межах безпекової угоди

Рік тому Україна запустила марафон підписання двосторонніх безпекових угод із державами-партнерами. Підписана 12 січня 2024 року Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії стала першою із серії угод у межах Спільної декларації про підтримку України, яку підписали 12 липня 2023 року країни Групи Семи (G7). Саме ця Спільна декларація була відправною точкою та рамковим документом, що заклав основи для майбутніх безпекових угод з іншими країнами.

Протягом 2024 року співробітництво між Україною і Великою Британією було міцним і стабільним у всіх сферах, що були передбачені безпековою угодою, від посилення обороноспроможності України до гуманітарної допомоги та санкційного тиску на Росію. Станом на 12 січня 2025 року Україна уклала 28 двосторонніх угод про співробітництво, серед яких 26 угод із державами – підписантами Спільної декларації, 1 угоду з ЄС і ще 1 угоду з Хорватією, яка не приєдналася до Спільної декларації.

Ці безпекові угоди укладені на 10 років і передбачають надання Україні військової допомоги для самозахисту у війні з Росією, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових на території держав-партнерів, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію та її прибічників.

Цим матеріалом ми розпочинаємо серію публікацій про імплементацію безпекових угод з Україною. Яку допомогу і в яких обсягах Україна отримала за рік від Сполученого Королівства – читайте далі.

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Storm Shadow, снаряди та мільярди доларів: військова підтримка Британії

У сфері військової підтримки Британія перевиконала план на 2024 рік, передбачений угодою, і надала Україні озброєння і військової техніки на суму близько 3,2 мільярда фунтів стерлінгів. До цієї військової допомоги увійшли, окрім іншого:

245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для України, додаткові партії ракет Storm Shadow, щонайменше 1600 ударних і зенітних ракет;

щонайменше 1600 ударних і зенітних ракет; 162 мільйони фунтів стерлінгів на 650 легких багатоцільових ракет LMM для посилення ППО, понад 400 одиниць бронетехніки, понад 300 протитанкових ракет Brimstone ;

; контракт на закупівлю 152-мм артилерійських боєприпасів на 300 мільйонів фунтів стерлінгів та інше озброєння і військова техніка.



Велика Британія надала Україні ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow / фото Getty Images

Ще однією визначною подією у 2024 році стало підписання кредитної угоди про надання Україні кредиту на 15 років на суму 3,5 мільярда фунтів стерлінгів від Британії для фінансування оборонних потреб України, зокрема для закупівлі озброєння британського виробництва.



Також Велика Британія виділила 15 мільйонів фунтів стерлінгів на Спільний фонд Коаліції дронів для закупівлі безпілотників і залучила разом із партнерами 73 мільйони фунтів стерлінгів у цей фонд. Також за 2024 рік країна-партнер інвестувала 325 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво та закупівлю 10 000 ударних, морських і розвідувальних дронів для України.

Для зміцнення морської оборони України Британія надала понад 100 військових човнів і катерів, виділила щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів на надводні судна, човни та розвідувальні дрони в межах Міжнародного фонду для України (IFU), а також спрямувала щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення Морської коаліції.

Гусениці, артилерійські стволи та M777: співпраця в ОПК

Британська компанія Cook Defence Systems наприкінці лютого 2024 року розпочала виробництво та постачання Україні комплектів гусениць для 500 одиниць української військової техніки.

На початку весни Уряд Великої Британії підписав угоду з компанією BAE Systems про обслуговування та ремонт гармат L119 на території України, а в жовтні BAE Systems розпочала співпрацю з українською оборонною компанією щодо обслуговування та потенційного виробництва артилерійських установок M777 в Україні.

Третя британська компанія – Sheffield Forgemasters – всередині літа розпочала виробництво артилерійських стволів для підтримання українських артилерійських систем, зокрема для 155-мм самохідних артилерійських установок AS-90 та причіпних 105-мм гаубиць L119.



Солдати Королівської артилерії стріляють зі 105-мм легких гармат під час навчань. Королівська артилерія, широко відома як каноніри, забезпечує вогневу міць британської армії / фото Richard Watt / MOD

Заморожені російські активи для підтримки України

Восени 2024 року Великобританія як держава – учасниця Групи семи (G7) приєдналася до ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA), програми надання Україні кредитних грошей на суму 50 мільярдів доларів за кошт доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії. Разом з урядами Японії та Канади було надано частку в 10 мільярдів доларів.

Окремо Британський уряд анонсував надання Україні позики у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,93 мільярда доларів) в межах програми ERA від G7. Ці кошти від Сполученого Королівства спрямовані на бюджетну підтримку пріоритетних військових витрат України, зокрема на закупівлю систем ППО, артилерії та іншої військової техніки.

Навчання і тренування українських військових

Ще у 2022 році Британський уряд започаткував багатонаціональну навчальну операцію з базової загальновійськової підготовки Interflex для військовослужбовців Сил оборони України на території Великої Британії. Протягом 2024 року майже 20 000 осіб пройшли навчання на території Сполученого Королівства в межах операції Interflex.

Також за цей рік Королівські ВПС Великої Британії розпочали інтенсивні тренування для 200 українських пілотів на А-16 за програмою Interstorm.

Навчання українських військових у Британії: дивіться відео

Санкції проти Росії

З 12 січня 2024 року до 12 січня 2025 року Британський уряд оголосив щонайменше 23 пакети санкцій проти Росії.

Зокрема, за цей рік під британські санкції потрапили близько 100 суден тіньового флоту Росії, який приносить державі-агресорці 10 – 12 мільярдів доларів щомісяця і допомагає фінансувати війну проти України.

Під сильний санкційний удар у 2024 році потрапила і військова машина Росії: під санкціями опинились Державне підприємство імені Свердлова (найбільше підприємство в російській індустрії боєприпасів), Повітряно-космічні сили Росії, командування військово-транспортної авіації РФ, 924-й Державний центр безпілотної авіації Росії, війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії, 27-й та 33-й науково-дослідні центри Міністерства оборони Росії та інші складові військової машини держави-агресорки.

Щоб зменшити фінансову спроможність Росії продовжувати війну проти України, Велика Британія наприкінці зими 2024 року наклала санкції на дві російські алмазні компанії, навесні ввела ембарго на російські метали, а влітку розширила санкції на Московську фондову біржу.



Згодом під санкції потрапили "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз" – компанії-гіганти в енергетичному секторі, які приносять Росії щонайменше 23 мільярди доларів на рік.

Сполучене Королівство також регулярно накладає санкції на прибічників Росії, які підтримують її у війні. Зокрема, під санкції потрапляють компанії та фізичні особи в Ірані, Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які посилюють російський ОПК.

Невійськова безпека та цивільний захист

У 2024 році Україна та Британія поглибили комерційне партнерство в технологічному секторі, зокрема 1 вересня набула чинності Угода про цифрову торгівлю між двома країнами. Реалізація цієї Угоди покликана посилити кібербезпеку та захист даних, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, а також забезпечити підтримку української економіки під час війни та повоєнної відбудови.

Також Британія зміцнила ДСНС України: 14 червня підрозділи ДСНС отримали від британського фонду Fire Aid 29 автомобілів і пересувних пунктів управління.

Водночас здебільшого Сполучене Королівство сприяло посиленню невійськової безпеки, зокрема кібербезпеки України, не самостійно, а за допомогою участі в ІТ-коаліції. Коаліція, де Британія є однією із 17 держав-учасниць, надає підтримку Міноборони України та ЗСУ у сфері зв’язку, ІТ та кібербезпеки, і протягом 2024 року вона акумулювала 482 млн євро для України.

Розмінування

На початку імплементації безпекової угоди Великобританія надала Україні нову гусеничну машину для розмінування Minewolf 370. Навесні британський постачальник військових інженерних рішень Pearson Engineering також розпочав постачання Україні обладнання від мін і саморобних вибухових пристроїв.

А влітку Британський уряд разом з урядом Швейцарії оголосив на Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024) про підтримку проєкту пріоритезації в гуманітарному розмінуванні. Цей проєкт має бути реалізований на базі платформи технологічної компанії Palantir, що використовує штучний інтелект для визначення пріоритетних ділянок для розмінування.

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Британська машина для розмінування Minewolf 370 / фото Міноборони Британії

Енергетика

У 2024 році Британія спрямувала щонайменше 70 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України, зокрема на екстрений ремонт електромереж після російських атак, критичний захист енергетичної інфраструктури, забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії та закупівлю резервних генераторів.

Додатково держава-партнерка виділила 16 мільйонів фунтів стерлінгів на розбудову екологічної та стійкої до атак енергетичної мережі України. У межах конкурсу зеленої енергетики Innovate Ukraine це фінансування отримали 13 проєктів-переможців, серед яких британські та українські підприємства.

Ще одним кроком допомоги українській енергетиці у 2024 році стала кредитна угода на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів. У межах цієї угоди НАЕК "Енергоатом" розпочала співпрацю з британською компанією Urenco в постачанні ядерних матеріалів, зокрема збагаченого урану, для українських АЕС до 2035 року.

Гуманітарна допомога

Із 12 січня 2024 року до 12 січня 2025 року Британія виділила щонайменше 40 мільйонів фунтів стерлінгів на задоволення критичних гуманітарних потреб України: фінансування роботи Українського гуманітарного фонду та Руху Червоного Хреста, допомоги громадам у прифронтових районах, закупівлі медичного обладнання, генераторів і речей найпершої потреби для найменш захищених жителів України.

Загалом Британський уряд анонсував виділення 242 мільйони фунтів стерлінгів у 2024 – 2025 роках для підтримки нагальних гуманітарних і стабілізаційних потреб України, а також для початку довгострокового економічного та соціального відновлення.



Україна протягом 2024 року двічі отримувала виплати на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету від Світового банку під гарантії Уряду Великої Британії на загальну суму 1 мільярд доларів США.

Ще 30 мільйонів фунтів стерлінгів було спрямовано через британську установу British International Investment (BII) до Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримання України в експорті та імпорті критичних товарів.

Притягнення Росії до відповідальності

В січні 2024 року Сполучене Королівство підтримало створення нового Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів при Офісу Генерального прокурора, а також виділило понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів на низку ініціатив, що дозволяють слідчим, прокурорам і суддям ефективніше працювати над розслідуванням і покаранням воєнних злочинів.

Наприкінці року Британія виділила ще 4,5 мільйона фунтів стерлінгів для підтримання документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також навесні Великобританія стала однією з 44 держав – підписантів спільної Декларації в межах конференції "Відновлення справедливості для України", в якій висловлена підтримка створенню спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України разом із притягненням до відповідальності найвищих рівнів військового і політичного керівництва Росії.

Детальніше про підсумки року безпекової угоди – на сайті Центру Дністрянського.