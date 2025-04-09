Не під час бойових дій: Зеленський сказав, коли Україна може отримати гарантії безпеки

Україна може отримати гарантії безпеки від партнерів лише в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни з Росією.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у середу, 9 квітня, під час розмови з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Коли партнери зможуть надати гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив, що за словами партнерів, ніхто не наддасть Україні гарантії безпеки під час бойових дій.

Ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо й у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню,

– заявив він.

Президент зазначив, що США обіцяли зробити відповідні сильні кроки у разі невдалого результату стосовно досягнення повного припинення вогню, проте деталі щодо них наразі невідомі. Він наголосив, що Україні важливі санкції проти Росії та військова підтримка для Києва.

Український лідер заявив про очікування на два вищезгадані кроки, якщо станеться подібна ситуація. На його думку, США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. "Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат", – додав він.

Нагадаємо, раніше він заявив, що Росія не може диктувати умови захисту України, зокрема щодо кількості українських військових. Нещодавно Володимир Зеленський зазначив, що кількість країн, готових направити військовий контингент в Україну, збільшується.