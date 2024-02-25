Для Росії все стає зрозуміло: чому для України такі важливі безпекові угоди

Україна підписала вже 7 безпекових домовленостей з союзниками. Вони справді суттєво зможуть допомогти Україні в боротьбі з Росією, а крім того й інтегрувати нашу державу в європейську спільноту.

Кількість країн, які ще підпишуть безпекові угоди з Україною, збільшиться. Це показує серйозність намірів партнерів щодо безпекової ситуації не лише в Україні, але й у світі. Детальніше про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Важливість безпекових угод

Україна вже підписала кілька потужних безпекових угод з країнами-партнерами. Фактично Київ створює довкола себе альянс на кшталт НАТО, однак, звісно, без славнозвісної 5 статті.

Це дуже раціональні та правильні дії. Важливо, що ці угоди мають багато спільних речей. Фактично у кожній угоді з кожною країною зафіксовані реальні фінансові зобов'язання щонайменше на 4 самі. Самі ж угоди – на 10 років,

– зауважив Олег Рибачук.

Крім того, в угодах мовиться про спільне виробництво зброї, а також у них визнано територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Жодна з країн, яка підписала угоду, не ставить під сумнів, що території, які тимчасово загарбала Росія, залишаться її частиною.

"Для Росії все стає зрозуміло. Ця тенденція лише розширюватиметься (підписання з Україною безпекових угод – 24 Канал). У них є багато політичного. Ця угода відрізняється від подібних тим, що створена у нових реаліях – коли світ розуміє загрозу Росії, а Путін більше не є недоторканим. Тому, коли вибудовується такий альянс, він інтегруватиме Україну в європейську спільноту", – пояснив Рибачук.

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн, перебуваючи 24 лютого у Києві, заявила, що найкраща формула безпеки України – це її членство в ЄС. Якраз 10-річні безпекові угоди і наближають Україну до цього.

Які безпекові угоди вже підписала Україна