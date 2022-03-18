Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії, – розвідка Великої Британії

18 березня 2022 , 03:29
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Джерело:

Міноборони Великої Британії

ЗСУ безперервно вдаються до активних контратак у російсько-українській війні. Такими діями наші захисники суттєво обмежують наступальні можливості ворога.

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

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Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії,
– мовиться у повідомленні.

Водночас розвідники фіксують проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії:

  • проблеми у маневруванні;
  • відсутність контролю над повітрям;
  • обмежені можливості пересування.

У британському Міноборони вказали, що все це також заважає забезпечити війська Росії навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне.

Втрати росіян станом на 17 березня

  • Особовий склад – близько 14 тисяч осіб;
  • Танки – 444 одиниці;
  • Бойові броньовані машини – 1 435 одиниць;
  • Артилерійські системи – 201 одиниця;
  • Засоби ППО – 43 одиниці;
  • Літаки – 86 одиниць;
  • Вертольоти – 108 одиниць;
  • Автомобільна техніка – 864 одиниці;
  • Кораблі та катери – 3 одиниці;
  • Цистерни з паливом – 60 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
  • Спеціальна техніка – 10 одиниць.
Автор: Олег Васьків