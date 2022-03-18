Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії, – розвідка Великої Британії

ЗСУ безперервно вдаються до активних контратак у російсько-українській війні. Такими діями наші захисники суттєво обмежують наступальні можливості ворога.

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

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Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії,

– мовиться у повідомленні.

Водночас розвідники фіксують проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії:

проблеми у маневруванні;

відсутність контролю над повітрям;

обмежені можливості пересування.

У британському Міноборони вказали, що все це також заважає забезпечити війська Росії навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне.

Втрати росіян станом на 17 березня