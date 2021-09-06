Безпілотник бойовиків скинув на житловий сектор Зайцевого саморобні міни

6 вересня 2021 , 16:54
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Джерело:

Операція Об'єднаних сил

На Донбасі проросійські бойовики скинули з безпілотника 2 саморобні міни на житловий сектор Зайцевого. Одна з них не спрацювала.

Інцидент трапився близько 4:20 на північній околиці житлового сектору. Внаслідок обстрілу мирні мешканці не постраждали. 

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Бойовики скинули саморобні міни

Вибухові пристрої виготовили за допомогою 3D-принтера. У кожному з них містилося 500 грамів пластичної вибухової речовини. Бойовики використали спеціально виготовленні "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 міліметрів. 


Бойовики скинули міни на Донбасі / Фото пресслужби ООС

У командуванні ООС наголосили, що окупанти почали частіше застосовувати безпілотники проти українських військових. Наприклад, впродовж останнього тижня вони 5 разів запускали їх на Донбасі.

Усі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України,
– розповіли в ООС. 

У штабі додали, що це є черговим свідченням злочинів російських бойовиків в Україні. 

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Ситуація на Донбасі: останні новини 

  • За даними військовослужбовців ЗСУ, на Донеччині поблизу Новолуганського жодна доба не минає без обстрілів. Окупанти запустили протипіхотні міни ПОМ-2, заборонені міжнародними конвенціями.
  • ОБСЄ на початку вересня зафіксувала на Донбасі танки, гаубиці, зенітні установки й БМП окупантів. Вони розмістили техніку у житлових районах, біля населених пунктів та на полігонах.
  • Українські розвідники повідомили, що Росія з вересня почала нарощувати свою міць на Сході України. Проросійські найманці почали ротацію передових підрозділів.
Автор: Тетяна Кійовська