Один із дронів КНДР увійшов до безпілотної зони навколо офісу президента Південної Кореї, – ЗМІ

Один із безпілотних літальних апаратів КНДР наприкінці 2022 року перетнув кордон з Південною Кореєю. Згодом стало відомо, що дрон увійшов на територію безпілотної зони, яка діє навколо адміністрації президента в Сеулі.

У понеділок, 26 грудня, дрон Північної Кореї – однієї з найбільш тоталітарних держав на нашій планеті – увійшов у повітряний простір Сеулу, що є столицею Південної Кореї. Безпілотнику вдалось долетіти аж до будівлі, у якій працює президент країни Юн Сук Йоль.

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Реакція влади Південної Кореї

Як зазначають ЗМІ, радіус безпольотної зони навколо адміністрації глави демократичної Кореї становить приблизно 3,7 кілометра. Дрону вдалось пролетіти у північній частині зони, але не наблизитись до ключових об'єктів безпеки.

Південнокорейським військовим не вдалося одразу збити (безпілотник – 24 Канал), що викликало сумніви щодо роботи ППО,

– зауважили у виданні Yonhap.

Окрім того, міністр оборони Лі Чжон Соп доповів у середу, 4 січня, президенту Юн Сок Йолю на нараді про те, що сталося. Він наголосив, що жодних безпекових проблем внаслідок цього проникнення БПЛА у повітряний простір країни не виникло.

КНДР збільшує виробництво тактичної ядерної зброї

Раніше чиновники Південної Кореї заперечували, що дрон проник у безпілотну літальну зону навколо офісу глави держави. Один з офіційних представників влади навіть назвав ці повідомлення ЗМІ неправдивими та безпідставними.

Поки незрозуміло, чи цей інцидент з проникненням дрона Північної Кореї в Сеул є чимось одноразовим і випадковим, чи це матиме більш серйозні наслідки у перспективі. Однак більш важливо те, що КНДР ставить під загрозу світову ядерну безпеку. На жаль, це уже факт, який непотрібно доводити.

Власне, лідер тоталітарної держави Кім Чен Ин закликав своїх підлеглих до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і збільшення ядерного арсеналу. Відбулось це на засіданні панівної Робітничої партії КНДР.