Бельгійські зброярі представили новий надлегкий кулемет Evolys – Техніка війни

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Бельгійська компанія FN Herstal представила новий надлегкий кулемет Evolys. Новинка містить елементи конструкції з композитних матеріалів для полегшення ваги та вироблятиметься у натівських калібрах 5,56 × 45 міліметри та 7,62 × 51 міліметри.

Джерело:

"Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Державний науково-дослідний інститут з квітня 2014 року й до сьогоднішнього дня провів більше ніж 700 випробувань озброєння та військової техніки. Так, установа тестує, як нові зразки озброєння, так і модернізовані та відремонтовані.

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Німецька група Rheinmetall AG представила останнє покоління важких вантажних автомобілів RMMV HX3. Новинка отримала підвищений захист, мобільність та комфорт водіння.

Військовий флот США ввів в експлуатацію третю експедиційну морську базу типу ESB – USNS Miguel Keith. Судно такого типу призначене для забезпечення бойових операцій у конфліктах низької інтенсивності, і фактично є мобільною військовою базою з усією необхідною інфраструктурою.