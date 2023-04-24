Атака дронів триває: за кілька кілометрів від місця падіння БпЛА у Підмосков'ї виявили нові

Неподалік Москви біля міста Ногинськ впав начинений вибухівкою безпілотник. Згодом за декілька кілометрів росіяни знайшли ще кілька літальних об'єктів.

У Богородському окрузі та Павло-Посадському міському окрузі, які обидва у Підмосков'ї, 24 квітня виявили ще 2 дрони. Про це пишуть російські ЗМІ.

До теми Доволі серйозна зброя, – Повітряні сили про БпЛА з 17 кілограмами вибухівки, що впав під Москвою

Квадрокоптер з камерою виявили неподалік місця падіння дрона з вибухівкою

У силових структурах Росії повідомили, що за кілька кілометрів від місця падіння безпілотника літакового типу у Богородському окрузі Підмосков'я знайшли невеликий квадрокоптер із камерою.

За однією з версій окупантів, цей квадрокоптер міг корегувати вогонь безпілотника з вибухівкою, який впав неподалік.

В ніч на 24 квітня на північ від Москви впав 85-кілограмовий БпЛА. Російські ЗМІ заявили, що він схожий на український UJ-22 Airborne та був начинений 17 кілограмами вибухівки. За їхніми словами, він упав через те, що скінчився запас палива й міг пролетіти 800 кілометрів.

За кілька кілометрів від безпілотника українського виробництва, що впав у лісосмузі, біля одного з будинків у СНТ "Таганський Східний" знайдено невеликий квадрокоптер з камерою. Наразі опрацьовується версія, що він міг виконувати функцію коригування літакового безпілотника у режимі онлайн,

– повідомили у відомстві.

Цікаво, що флешки всередині дрона не було. При цьому окупанти зауважили, що пролетіти так далеко, як UJ-22, він не може за характеристиками. Отже, запустили його десь неподалік від місця падіння.

У сусідньому окрузі виявили БпЛА з парашутами

Також у Павлово-Посадському міському окрузі виявили безпілотник із двома парашутами. Безпілотник побачив 47-річний місцевий житель.

Дрон спустився на двох парашутах поряд із його ділянкою – до будинку, в якому ніхто не живе. У Росії повідомили, що вибухових речовин та вибухових пристроїв на ньому не виявили. Зовнішньо він нагадує російський БпЛА "Орлан-10".



Дрон, який спустився на парашутах / місцеві ЗМІ