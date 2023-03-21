Дрон із написом "Іди за мною": дивовижна історія порятунку обстріляних Росією українців

Українські військові змогли врятувати цивільну жінку на Ізюмщині, яка разом із чоловіком потрапила від ворожий обстріл. Вирвати подружжя буквально із рук смерті вдалося за допомогою безпілотника.

Дивовижну історію 24 Каналу розповіли представники Нацполіції. Стало відомо, що інцидент відбувся у червні 2022 року, коли на перехресті селищ Велика Комишуваха – Грушуваха – Барвінкове, що на Харківщині, на позиції росіян.

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Черговий злочин росіян

Російські військові облаштувалися на території фермерського господарства. Там вони розмістили бойову машину, щоб вести прицільний вогонь по цивільних автівках, які рухалися в напрямку до села.

Вони розстрілювали як в тирі автомобілі, які проїжджали повз них з нашими громадянами,

– повідомив Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини.

У вирі пекла опинилися Андрій та Валерія, які мали намір евакуювати батьків із тимчасово окупованої Харківщини.

Перебіг подій

За словами постраждалого, вони з дружиною виїхали на нуль, потім там почався обстріл. Росіяни двічі прицільно відкрили вогонь по українцях.

"Мені попало в голову і я нічого не пам'ятаю", – пояснив Андрій.

Його дружина Валерія поділилася, що вона почала тягнути чоловіка і побачила, що під ним калюжа крові.

"Нога була повністю прострелена. Спочатку поранення в голову я не побачила", – розказала постраждала.

За її словами, почала діставати із багажника рушники, светри, джинси, щоб бодай чимось перев'язати рану і зупинити кров. Прострілену голову чоловіка жінка побачила лише згодом.

Рятівний дрон від ЗСУ

Валерія намагалася надати чоловіку першу медичну допомогу, втім Андрій не міг підвестися і втратив свідомість.

Українські захисники не мали змоги впритул підійти до місця обстрілу, щоб евакуювати потерпілих. Натомість направили до них квадрокоптер, за допомогою якого намагалися дати сигнал жінці, щоб вона сховалася.

З другої спроби Валерію вдалося дивом врятувати. Оператор буквально вивів її з небезпечної зони, прикріпивши до дрону аркуш із написом "Іди за мною".

Жінка вийшла на позиції ЗСУ, де їй надали допомогу.

Чоловік дивом вижив

Андрій же залишився на узбіччі. Як з'ясувалося, росіяни вважали чоловіка мертвим і зіштовхнули його з дороги.

"Я прокинувся від того, що по мені ллється дощ і стало холодно. Я побачив своє розстріляне авто і поповз до нього", – пригадує Андрій.

Він зазначив, що викидав з багажника автівки всі речі і ліг туди. Скільки там пролежав – не пам'ятає.

Андрію вдалося лише на ранок вийти на позиції українських військових, які й викликали для нього медиків.

Винного росіянина знайшли

Слідчим вдалося встановити ім'я російського військового, який розстріляв цивільні автівки на Ізюмщині. Ним є Клим Кержаєв – 26-річний москвич, командиром мотострілецької роти 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

Знайти його змогли за допомогою соцмереж.

Потім, наскільки нам відомо, вони повидаляли свої сторінки. Але це їх не врятувало від публічності за вчинені злочини,

– розказав Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини.

З'ясувалося, що розстріл цивільних росіянин здійснював з крупнокаліберного кулемету, а потім з міномету.

Правоохоронці мають запис телефонної розмови російського військового з дружиною, де він розказує, як саме вбивав цивільних. Підозрюваному окупанту загрожує до 15 років в'язниці.

Воєнні злочини росіян