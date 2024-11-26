На Дніпропетровщині БпЛА атакували енергетиків: дрон скинув вибухівку біля бригадного авто

У Дніпропетровській області дрони противника атакували енергетиків. Це сталося, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Ворожі дрони атакували енергетиків в Дніпропетровській області

Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади.

В ДТЕК вказали, що, на щастя, енергетики встигли укритись і залишились неушкодженими.

"Попри щоденну небезпеку продовжуємо робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення", – наголосили там.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада 2024 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Оборонці неба здійснили супровід 192 повітряних цілей. Станом на 09 годину ранку силами ППО збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. У Повітряних силах зазначили, що 95 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.