Креативність ГУР: як спецслужби по-новому можуть застосувати надводні дрони

Української безпілотники Magura вже неодноразово атакували російський флот у Чорному морі. Гелікоптерам ворога іноді вдавалось знешкоджувати їх, проте тепер це може змінитись, адже Сили оборони почали встановлювати на морські дрони ракети Р-73. Завдяки такому винаходу, ймовірно, вдаватиметься успішно знищувати авіацію противника.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що зброя, яку ЗСУ використовують на надводних дровах, це старі авіаційні ракети радянського виробництва. Він зазначив, що їх виготовлено дуже багато.

Дивіться також Росія тримає ракетоносії і в Чорному, і в Азовському морях: скільки їх налічується

Як ЗСУ можуть використовувати ракети Р-73

Світан зазначив, що ракети Р-73 мають малу дальність ураження – близько 10 кілометрів, це залежить від швидкості руху носія. Також є інфрачервона головка самонаведення, яка визначає ціль для здійснення удару.

Основною ціллю ураження морських дронів Magura є гелікоптери, які "ганяються" за ними, щоб знешкодити,

– сказав він.

Роман Світан назвав кілька варіантів застосування модернізованого надводного дрона. За його словами, його можна використовувати як систему зенітно-ракетного комплексу, щоб знищувати повітряні цілі ворога. Також, як і раніше, безпілотники можуть виконувати функції дронів-камікадзе, щоб атакувати морський флот Росії.

Можна організовувати засідки, випускаючи один безпілотник як приманку, а потім іншими атакувати російську авіацію. ГУР креативно підійшла до цього завдання,

– зауважив військовий експерт.