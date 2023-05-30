Путін – під прицілом: пропагандисти заявили, що один з дронів впав поблизу резиденції диктатора

Депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн опублікував попередній список місць, які атакували у Підмосков'ї 30 травня. Власне, на тій карті видно, що один з безпілотників збили поблизу резиденції російського президента Владіміра Путіна.

Це сталось над підмосковним селом Роздори. Резиденція "Ново-Огарьово" у селі Усово – за десять хвилин їзди звідти, пише 24 Канал.

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Які ще населені пункти атакували дрони

За словами Хінштейна, безпілотники атакували населені пункти Іллінське, Тимошкино, Роздори, Ромашкове та Грінфілд.

За інформацією російських ЗМІ, атака була націлена саме на путінську еліту. Зокрема, у селищі Знам'янське розташований маєток путінського друга Геннадія Тимченко. По сусідству – резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок колишнього зятя президента Кирила Шамалова.

Які населені пункти атакували дрони / Фото росЗМІ

Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Крім того, поруч із селом Жуківка стоять особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. У Розбратах, куди долетів один дрон, живе заступник міністра оборони Руслан Цаликов.

Також пропагандисти кажуть, що один дрон прямував до селища Власиха – там розташований центральний командний пункт ракетних військ стратегічного призначення.

Москву атакували дрони: коротко