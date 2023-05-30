Вже не двійник, а Путін-робот "вєщав" про "атаку": у мережі помітили дивну поведінку диктатора

Ранок 30 квітня для Москви почався тривожненько. Країна-терористка заявила, що її столицю начебто "атакували" дронами. З цієї нагоди не обійшлося й без виступу Володимира Путіна. Водночас цього разу бункерний дід виглядав ще дивніше, аніж зазвичай.

Бункерний дід зробив низку абсурдних заяв. Зокрема, звинуватив Україну в "атаці" на Москву. Звичайно, жодних доказів навести він не зміг. Росія постійно поширює різноманітні фейки й активно веде інформаційну війну.

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Путін балакав-балакав, але "блискучу" промову не оцінив ніхто. Росіяни панікують у соцмережах. Схоже, запевнення бункерного, що "все добре", їх вже геть не заспокоюють.

Тим часом у мережі звернули увагу на те, як Путін поводився під час виступу й зауважили дивні деталі. Зокрема, те, як він схожий на робота.

Путін роботизувався / Фото з соцмереж

Путін та його двійники

Доки Путін висиджується у бункері, у люди випускають його двійників. Вони беруть участь у заходах, на яких мав би бути присутнім сам бункерний дід. Зокрема, це роблять для того, аби приховати, що Путін – хворий.

Вочевидь саме двійники Путіна позували під час його "візитів" до тимчасово окупованого Маріуполя та тимчасово окупованого Криму.