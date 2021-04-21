Безпілотники для України: чи розірве Москва військову співпрацю з Анкарою

Туреччина далі постачатиме Україні безпілотники. У Росії заявили, що вирішуватимуть питання про продовження військово-технічного співробітництва з Туреччиною, опираючись на конкретні дії.

У Москві не відповідають ствердно на питання, чи припинить Росія це співробітництво, коли Туреччина поставить Україні нову партію безпілотників. Про це заявив віцепрем'єр Росії Юрій Борисов.

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Будемо конкретно дивитися, в конкретному випадку,

– заявив Борисов.

Що відомо про продаж безпілотників Україні

Ще у 2019 році Україна закупила турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

У жовтні 2020 року говорили, що Київ зацікавлений у спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні. Крім того, українська армія планувала закупити 48 таких безпілотників.

На початку квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Тоді теж мовилось про безпілотники Bayraktar.

Зауважимо, очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що продаж Україні бойових безпілотників не спрямований проти Росії.