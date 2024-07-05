Безпрецедентна 100-річна угода між країнами: Зеленський поговорив з новим прем'єром Британії

Володимир Зеленський у день призначення нового прем'єра Великої Британії вже провів з ним розмову. Український лідер привітав Кіра Стармера з перемогою на дострокових парламентських виборах.

Вибори у Великій Британії відбулись 4 липня. Станом на 5 липня Кір Стармер вже офіційно став прем'єром, був на аудієнції у короля в Букінгемському палаці та сформував новий уряд.

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Що відомо про розмову Зеленського та Стармера

Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим прем'єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов'язує з новим урядом,

– заявив Зеленський.

Він подякував Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

Український лідер пояснив, що вони з новим прем'єр-міністром Великої Британії вже:

скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами,

обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.

До речі, главою МЗС Британії став Джон Гілі, міністром закордонних справ – Девід Леммі. Вони приїжджали в Україну в травні 2024 року та пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.