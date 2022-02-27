Підтримка лідера: з діями Зеленського погоджуються 91% українців

27 лютого 2022 , 20:28
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм "Сьогодні"

Україні вдається сміливо та ефективно протидіяти наступу російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський залишився в Україні попри пропозицію евакуації та активно працює для перемоги нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Урядовому кварталі та активно координує дії українських сил для протистояння атакам ворога. Окрім того, його розмови зі світовими лідерами сприяють накладанню санкцій на Росію.

Цікаво ЄС дасть Україні летальну зброю – союз вперше забезпечить озброєнням третю країну

Українці підтримують Зеленського 

Майже усі українці підтримують дії Володимира Зеленського щодо протидії російським окупантам. Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", підтримка дій Володимира Зеленського склала 91%.


Шкала підтримки українського лідера / Скриншот

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Ярослав Сиваківський