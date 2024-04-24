Заборонили улюблений рух Путіна: чому в Росії знову скасували "безсмертний полк"

У багатьох регіонах Росії скасували рух "безсмертний полк", який проводиться 9 травня. Насамперед Кремль боїться, що на парад прийдуть росіяни з портретами окупантів, які загинули на війни проти України.

У Москві та Санкт-Петербурзі російській владі буде легше тримати ситуацію під контролем, але вони бояться інцидентів у регіонах. Таку думку 24 Каналу озвучив блогер, політолог Сергій Запорожський.

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Кремль боїться скупчення людей

Сергій Запорожський зазначив, що "безсмертний полк" скасували не через турботу за безпеку росіян, бо на людей Кремлю взагалі все одно. Однак через скупчення людей у регіонах можуть виникнути певні інциденти.

Коли таке скупчення людей може відбутись, наприклад, в якомусь умовному Томську або Пензі, припускаю, що люди раптом підуть з портретами загиблих на "сво". Це будуть десятки, сотні тисяч по всій Росії. Ця вся історія може бути зовсім не про дідів, які воювали,

– припустив він.

Кремль може тримати під контролем ситуацію в Москві, Пітері, великих містах. Але щось неочікуване може відбутись, наприклад, в Улан-Уде чи Уфі. Ймовірно, російська влада хоче перестрахуватись.

"Вони скасували "безсмертні полки" не тільки у радіусі дії українських безпілотників, а й далеко за Уралом. Чого там боятись? Тому це страх скупчення людей з будь-якого приводу", – вважає блогер.

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