Вихід на кордони 1991 року – це ще не перемога у війні, – Роман Безсмертний

Для того, щоб не допустити відтермінування конфлікту має бути розуміння того, ким буде росія після завершення війни. Це стане фундаментом для формування довгострокового миру у світі.

Про це 24 каналу розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний. Він наголосив, що рашизм має бути розгромлений у москві.

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росія має капітулювати

Якщо війна закінчиться просто виходом на державний кордон 1991 року, то це, не дивлячись на досягнення колосального результату, буде відтермінуванням,

– зауважив політик.

На його думку, війна має закінчитися капітуляцією росії, яку підпишуть представники формату "Рамштайн" і країна-агресорка. Ця капітуляція має передбачати, що собою буде являти росія після війни.

Також він пояснив, що формування відповідей на це питання, дасть відповідь щодо долі ядерної зброї. "Боячись ставити ці всі питання перед собою, світ дрібнішає. А раз світ дрібнішає, тоді стає зрозуміло, чому безсилі ООН, ОБСЄ", – наголосив дипломат.

Роман Безсмертний назвав 3 питання, відповідь на які, дозволила б сформувати фундамент довгострокового миру. На його думку, це:

росія після війни;

спосіб, яким має бути здобута перемога;

що має стати результатом перемоги.

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Що відомо про дії ворога на фронті

російська армія готується почати наступ на Півдні. Командуванню ворога мають доповісти про готовність до цього орієнтовно 6 – 8 серпня. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Проте він закликав розуміти, що готовність до наступу ще не означає його початок. Наразі окупанти стягують сили.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов також підтвердив, що окупанти стягують на Південь свої війська. Зокрема мовиться про частину резервів з важливого для них Ізюмського напрямку, а також "славнозвісну" 35 армію.

Окупанти посилюють своє угруповання на правому березі Херсонщини, це вплине на контрнаступ ЗСУ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що ЗСУ можуть перейти на певний час не в контрнаступ на цьому напрямку, а в оборону. Це станеться до того часу, поки потенціал ворожого угруповання вичерпається.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що окупанти почали розміщувати кадирівців на Херсонщині, щоб вони не дозволяли російським солдатам відступати. Це підтвердили й у Генштабі ЗСУ,

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