Безугла стверджує, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"

Народна депутатка 11 січня повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу". Вона наголосила, що їй не потрібна "слабка фракція та партія у війні".

Про те, що Мар'яна Безугла буцімто написала заяву, вона розповіла у своєму фейсбуці. Водночас вона зазначила, що надалі підтримуватиме ініціативи президента Володимира Зеленського. Попри це, не хоче "мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".

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Що обурило Безуглу

Вона невдоволена тим, що від неї буцімто вимагають мовчати, "що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить у комітеті". Також вона обурена тим, що від неї вимагають "мовчати не лише зовні, а й усередині".

"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статус-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!" – написала вона.

Народна депутатка підкреслила, що битиметься усіма методами та не зволікатиме. За її словами, "ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі та гордості".

Постанова про звільнення Безуглої: що відбувалося

10 січня під час засідання Верховної Ради на порядок денний не змогли винести постанову про звільнення Мар'яни Безуглої. Її прагнули позбавити посади заступниці голови комітету з питань безпеки та оборони.

Її прагнули позбавити посади заступниці голови комітету з питань безпеки та оборони. За словами депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, проти виступив Давид Арахамія. Навіть трибуну у залі Ради заблокували. Після чого засідання закрили, а постанову щодо Безуглої запланували переглянути під час наступного засідання.

Згодом в ефірі 24 Каналу Ярослав Железняк зауважив, що в останні хвилини з порядку денного зникла постанова про звільнення Безуглої. Він зауважив, що задля порятунку народної депутатки влаштували справжнісіньку спецоперацію.

У результаті, колегія з коаліції вирішила у перший день першого засідання після тривалої перерви завершити своє засідання. Це зробили задля того, щоб зберегти посаду депутатці.

Мар'яна Безугла – мажоритарний депутат Оболонського району. Відтак, якщо схвалять її вихід з фракції та партії "Слуга Народу", це не позбавить її мандату народної депутатки.