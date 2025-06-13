Понад 70 тисяч людей зникли безвісти через війну в Україні: коли вдасться дізнатися, що з ними

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що зараз відомо про щонайменше 70 тисяч українців, яких вважають зниклими безвісти через війну, розгорнуту Росією.

Встановити щось стосовно цих осіб буде можливо лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Скільки людей вважають зниклими

За словами Артура Добросердова, кількість зниклих безвісти за особливих обставин станом на сьогодні в Україні сягає понад 70 тисяч осіб. Дізнатися щось про них вдасться лише, коли активність на фронті зменшиться або припиниться повністю.

Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти – понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими безвісти, ми зможемо дізнатися після завершення війни, або хоча б активної фази бойових дій,

– заявив він.

Уповноважений зазначив, що дізнатися долю зниклих безвісти українців також стане можливим тоді, коли України отримає від Росії відомості стосовно всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. Крім того, потрібні й інші можливості.

"І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях", – додав посадовець.

До слова, Верховна Рада під час засідання 5 червня підтримала новий законопроєкт щодо зниклих безвісти на війні. Він передбачає уточнення строків, від яких особу можуть визнати померлою. Відомо, що "за" проголосували 262 депутати.