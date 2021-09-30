Безвіз у нас не заберуть, але диму без вогню не буває

Безвіз в нас не заберуть - тут можна заспокоїтись. Коли надавався безвіз, ми прописали чітку процедуру на випадок, якщо загроза стане реальною. "З нічого" такі рішення не прийматимуться. Але диму без вогню не буває.

Насправді спекуляції не пусті

Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни. Там зовсім в глухому куті погодження спільної заяви саміту Євро Союзу – деякі країни ЄС взагалі не хочуть згадувати Західні Балкани як перспективу членства.

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Це зрозуміло – після виборів у Німеччині та перед виборами у Франції це "особливо не на часі".

Але є дискусії щодо нас, України

Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось – більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але "боком" може вилізти.

Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підсилюємо, а це вже грає на руку Кремлю.

До теми Абсолютний фейк, – "слуга народу" про скасування безвізу для України

Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження.

Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків.