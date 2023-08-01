Попередження для Орбана: у США обмежили безвізовий режим для угорців

США ввели обмеження на безвіз для громадян Угорщини. У Орбана цей крок назвали "помстою Байдена".

Такі обмеження діятимуть винятково для громадян Угорщини. Вони не поширюються на інші 39 країн-учасниць ESTA, інформує 24 Канал.

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Чому Угорщину "обділили"

З 1 серпня термін дії ESTA для угорських паспортів буде скорочено з двох років до одного. А самою програмою скористуватися можна буде лише один раз.

. Програма ESTA ("електронна система авторизації подорожей") передбачає, що громадяни країн учасниць можуть подорожувати до США з метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів без візи.

Все сталося через амбіції Віктора Орбана, який прагнув мадяризувати якомога побільше народу за межами Угорщини.

Коли у 2010 році до влади в Угорщині прийшов його уряд, етнічним угорцям за кордоном, зокрема в Румунії, Словаччині та Україні, почали видавати угорське громадянство.

Причому, за словами посла США у Будапешті Девіда Прессмана, Угорщина видала понад сотню тисяч таких паспортів у межах "спрощеної програми натуралізації без жорстких механізмів підтвердження особи".

. Натуралізація — процес надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами.

Уряд США неодноразово закликав угорців вирішити проблему безпеки, пов'язану з видачею паспортів іноземцям у спрощеному форматі. Однак Угорщина відповідала ігнорування.

До цього часу американці намагалися самі вирішити цю проблему безпеки.

Так, у 2017 році вони зробили статус Угорщини в програмі безвізового режиму тимчасовим, а з 2020 року заборонили у ній участь угорців, які народилися за кордоном.

Втім, тепер обмеження стосуються всіх власників угорських паспортів.

"Помста Байдена"

В Угорщині такий "недружній" крок США назвали помстою.

У МВС країни зазначили, що американці вимагали від Будапешта надати дані про угорців з подвійним громадянством. Проте Угорщина відмовилася цього робити, бо мова йде про безпеку її громадян.

"І ось Байден тепер мститься", – жаліються у відомстві.

Орбан і мадяризація

22 липня на фестивалі Тушваньош у Румунії він назвав Словаччину "частиною провінцією, віддаленої від Угорщини".

Навесні цього року в одному з інтерв'ю Орбан назвав Закарпаття "давньою угорською землею".

Восени минулого року одіозний політик опинився в центрі скандалу через свій футбольний шарф. На ньому була зображена "Велика Угорщина", до складу якої "включили" території України та Румунії.