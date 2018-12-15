Біатлон: Макаряйнен здобула третю перемогу у сезоні 2018/19, Підгрушна зійшла

У суботу, 15 грудня, в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Напруга у гонці не спадала до самого фінішу. Але все ж перемогу вдалося здобути досвідченій фінці Кайсі Макаряйнен (3 промахи), яка не залишила шансів суперницям ходом. Другою на фініші була Пауліна Фіалкова з 2 промахами. Третьою стала італійка Доротея Вірер (4 промахи).

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Your Top 3 of the women's pursuit in #HOC18



@kmakarainen

Paulina Fialkova

Dorothea Wierer



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/BqMHv7iz6q — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 декабря 2018 г.

Серед українок єдиною представницею у цій гонці була досвідчена Олена Підгрушна. На жаль, з 5 промахами українській зірці біатлону фінішувати не вдалося.

Зазначимо, що непогані шанси на перемогу мала представниця Польщі Моніка Гойніш, яка всі вогневі рубежі пройшла "насухо", але поступилася ходом.

Нагадаємо, що у спринтерські гонці на етапі у Хохфільцені найкращою була Доротея Вірер.

1. Кайса Макаряйнен (1+0+1+1) 30:53.1

2. Пауліна Фіалкова (0+0+1+1) +1.5

3. Доротея Вірер (2+0+1+1) +1.9

…

Олена Підгрушна (0+1+3+1) – не фінішувала

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