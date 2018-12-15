Біатлон: Макаряйнен здобула третю перемогу у сезоні 2018/19, Підгрушна зійшла
У суботу, 15 грудня, в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.
Напруга у гонці не спадала до самого фінішу. Але все ж перемогу вдалося здобути досвідченій фінці Кайсі Макаряйнен (3 промахи), яка не залишила шансів суперницям ходом. Другою на фініші була Пауліна Фіалкова з 2 промахами. Третьою стала італійка Доротея Вірер (4 промахи).
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Серед українок єдиною представницею у цій гонці була досвідчена Олена Підгрушна. На жаль, з 5 промахами українській зірці біатлону фінішувати не вдалося.
Зазначимо, що непогані шанси на перемогу мала представниця Польщі Моніка Гойніш, яка всі вогневі рубежі пройшла "насухо", але поступилася ходом.
Нагадаємо, що у спринтерські гонці на етапі у Хохфільцені найкращою була Доротея Вірер.
1. Кайса Макаряйнен (1+0+1+1) 30:53.1
2. Пауліна Фіалкова (0+0+1+1) +1.5
3. Доротея Вірер (2+0+1+1) +1.9
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Олена Підгрушна (0+1+3+1) – не фінішувала
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