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      Біатлон: Макаряйнен здобула третю перемогу у сезоні 2018/19, Підгрушна зійшла

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      Результати жіночої гонки переслідування у Хохфільцені 2018
      Результати жіночої гонки переслідування у Хохфільцені 2018

      У суботу, 15 грудня, в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

      Напруга у гонці не спадала до самого фінішу. Але все ж перемогу вдалося здобути досвідченій фінці Кайсі Макаряйнен (3 промахи), яка не залишила шансів суперницям ходом. Другою на фініші була Пауліна Фіалкова з 2 промахами. Третьою стала італійка Доротея Вірер (4 промахи).

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      Серед українок єдиною представницею у цій гонці була досвідчена Олена Підгрушна. На жаль, з 5 промахами українській зірці біатлону фінішувати не вдалося.

      Зазначимо, що непогані шанси на перемогу мала представниця Польщі Моніка Гойніш, яка всі вогневі рубежі пройшла "насухо", але поступилася ходом.

      Нагадаємо, що у спринтерські гонці на етапі у Хохфільцені найкращою була Доротея Вірер.

      1. Кайса Макаряйнен (1+0+1+1) 30:53.1
      2. Пауліна Фіалкова (0+0+1+1) +1.5
      3. Доротея Вірер (2+0+1+1) +1.9

      Олена Підгрушна (0+1+3+1) – не фінішувала

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олена Підгрушна Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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