Біатлон: Олсбю перемогла в спринті, Віта Семеренко фінішувала сьомою

У четвер, 20 грудня, жіночою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто. Під час гонки падав сильний сніг, тому спортсменкам довелося пристосовуватися до непростих умов.

Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю. Вона з чистою стрільбою подолала гонку за 19.44.6. Менше, ніж п'ять секунд Олсбю програла німкеня Лаура Дальмаєр, яка повернулася після травми. Дальмаєр під час стрільби стоячи не закрила одну мішень, що й завадило їй виграти гонку. Третій результат показала словачка Пауліна Фіалкова.

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Найкращою з представниць України виявилася Віта Семеренко. Вона на першому вогневому рубежі впевнено відстрілялася й претендувала на подіум. Однак під час стрільби стоячи Віта не закрила останню мішень та пішла на коло штрафу. Це і завадило їй поборотися за подіум. Віта фінішувала сьомою. Олена Підгрушна не змогла закрити тільки одну мішень під час стрільби стоячи, тому була змушена піти на штрафне коло. Серед українок Олена була однією з найкращих за чистим ходом, що дозволило їй посісти 13 місце.

Анастасія Меркушена з відмінною стрільбою посіла 14 сходинку. Вона програла Олсбю 43 секунди. Валентина Семеренко, яка стартувала третьою, зуміла на двох вогневих рубежах відстрілятися на нуль. Та це все одно не дозволило претендувати українці на подіум. Вона подолала дистанцію за 20.30.6 і фінішувала 15-ю.

Юлія Джима виявилася найгіршою з наших представниць. Після хвороби вона також взяла участь у спринті. З одним промахом Джима подолала гонку за 21.22.6 та посіла 41-е місце й не набрала залікові очки. Однак Юлія таки візьме участь у гонці переслідування.

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