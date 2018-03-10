Біатлон: українка Журавок виграла срібло на етапі Кубка IBU у Росії

У російській Уваті триває етап Кубка IBU, участь у якій приймають і українські спортсмени.

10 березня відбулися індивідуальні змагання у чоловіків та жінок. Краще виступили останні. Українка Юлія Журавок здобула срібну медаль, поступившись росіянці Услугіній 27,5 секундами. При цьому українка відстріляла чисто, у той час як росіянка мала один промах.

Ще три українки, які виступили – Ольга Абрамова, Яна Бондар та Надія Бєлкіна – фінішували за межами першої десятки, однак із кубковими балами. Вони 13-та, 28-ма та 35-та відповідно.

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Схожі результати, але без подіуму, показали і чоловіки. Найкращим серед українців виявився Віталій Труш. Однак і він фінішував за межами першої десятки, на 11 місці. Хоча від 10 місця його відділило лише пів секунди. Одразу за ним фінішував ще один українець – Олександр Жирний.

Андрій Доценко з чотирма промахами став 28-м, Тарас Лесюк при п'яти хвилинах штрафу – 31-м, а Антон Мигда, не закривши три мішені, показав 34-й результат.

Варто зазначити, що у суботу, 10 березня, у фінському Контіолахті на 7 етапі Кубка світу відбудуться одразу дві гонки, де прийматимуть участь українці. У суперміксті виступлять Ірина Варвинець та Артем Тищенко, а згодом у змішаній естафеті Україну представлять Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.