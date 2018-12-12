Біатлоністка Юлія Джима може пропустити спринтерську гонку в Хохфільцені

Переможниця першої гонки сезону Юлія Джима може пропустити спринтерську гонку другого етапу Кубка світу, який стартуєу четвер, 13 грудня, в Хохфільцені.

Причина – болі в горлі, які Юля відчула ще в Поклюці, що посилилися після переїзду до Австрії, повідомляє biathlon.com.ua.

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Зазначається, що у випадку невиходу Джими на спринт, в Хохфільцені буде заявлена Ольга Абрамова.