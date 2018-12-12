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      Біатлоністка Юлія Джима може пропустити спринтерську гонку в Хохфільцені

      36 Читать новость на русском
      Юлія Джима
      Юлія Джима / Трибуна

      Переможниця першої гонки сезону Юлія Джима може пропустити спринтерську гонку другого етапу Кубка світу, який стартуєу четвер, 13 грудня, в Хохфільцені.

      Причина – болі в горлі, які Юля відчула ще в Поклюці, що посилилися після переїзду до Австрії, повідомляє biathlon.com.ua.

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      Зазначається, що у випадку невиходу Джими на спринт, в Хохфільцені буде заявлена Ольга Абрамова.

      Теги: Спорт Юлія Джима Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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