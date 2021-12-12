Біда на Сицилії: потужний вибух зруйнував будівлю, людей шукають під завалами

У Раванусі в Італії на острові Сицилія ввечері 11 грудня сталася біда. На одній з вулиць маленького містечка вибухнув будинок.

Спершу місцеві перелякалися, що це бомба. Потім почали говорити про витік газу. Хай там як – під завалами шукають щонайменше 10 людей, враховуючи кількох дітей і вагітну.

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На Сицилії вибухнув будинок: усі відомі подробиці

Маленьке містечко Агрідженто (10 тисяч населення) розташоване на Сицилії в регіоні Равануса у годині їзди від Палермо. Приблизно о 20:30 містяни почули шалений гуркіт і почали вибігати на вулиці.

Спершу люди налякалися, що вибухнула бомба. Згодом із повідомлень у соцмережах стало відомо, що вибухнув чотириповерховий будинок – начебто через витік газу (фахівці Italgas вже працюють на місці).

Унаслідок вибуху одна будівля обвалися, ще дві сильно постраждали. Почалася велика пожежа. В районі відключили електроенергію, щоб наслідки вибуху не були ще руйнівнішими.

наразі про постраждалих достеменно невідомо, але рятувальники кажуть, що шукають під завалами 10 – 12 людей, яких наразі вважають зниклими безвісти. Серед них є діти й молода вагітна жінка.

За останньою інформацією, одну жінку витягнули з-під завалів. А місцевих мешканців евакуювали та розселили у готелях. Рятувальні роботи, на жаль, наразі ускладнюють постійні витоки газу.

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