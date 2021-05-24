"Труба для кума Путіна": журналісти Bihus.Info опублікували 2 частину резонансного розслідування

Перша частина розслідування Bihus.Info про Віктора Медведчука стосувалася політики і не охоплювала величезний перелік економічних питань. Однак саме їм присвячена більшість розмов Медведчука з Кремлем.

Друга частина розслідування – про глобальні питання, такі як газові війни. Також мовиться і про приватні бізнес-питання Медведчука.

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Як "труба" опинилась у Медведчука

Про санкції Ради нацбезпеки та оборони проти Медведчука та його дружини чули навіть ті, хто не надто цікавиться гучними новинами. Тоді ж повернули в державну власність Нафтопровід "Самара – Західний напрям".

Шмат радянського нафтопроводу Україна спочатку націоналізувала – це було правильно. Однак у 2015 році – на останньому кроці націоналізації – держава фактично віддала цю трубу. Підібрали її нібито швейцарські компанії, які за всіма ознаками належали Медведчуку. От тільки довести це було складно.

Росія вигодовувала Медведчука

Росія прокачувала через трубу дизель і "накачувала" його нових власників мільйонами доларів. Чим більше Росія "качала" – тим більше ріс Медведчук, зокрема:

купив 3 телеканали;

потрапив до парламенту;

утримував приватну армію;

потрапив у список Forbes.

Росія вигодовувала Медведчука з тієї труби, тому журналісти вирішили присвятити їй окремий ефір. І хоч вигодовувала Медведчука через трубу Росія, але встромили йому цю "соску" до рота – руками України. І зробив це хтось, кого в розмовах називають "наш головний".

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Перший запис про "трубу"

Перший запис про "трубу" з тих, які є в Bihus.Info, датований лютим 2015 року. Голос, схожий на Медведчука, розмовляє про цей нафтопровід ймовірно з головою тої самої "Транснафти", в якої трубу майже відібрали – Миколою Токаревим.

Медведчук: Да. Николай Петрович, я ж тут разговаривал с нашим главным, да. Ну, еще на той неделе мы там беседовали… Там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе…

Токарев: Да-да-да-да.

Медведчук: И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду, я вам расскажу идеи.

Токарев: Давайте, интересно. Ну там же все приостановлено?

Медведчук: Да-да-да-да-да! Это он там контролирует лично. Ну, так как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, а потом будем думать, что делать или не делать.

Токарев: Хорошо, договорились.

Медведчук: Все, счастливо! Пока!



Перша розмова Медведчука з Токаревим про "трубу", яка є в журналістів / Фото Bihus.Info

• Хто ж цей "наш головний"

"Нашим головним" Медведчук зазвичай називає п'ятого Президента України Петра Порошенка. Однак не робімо передчасних висновків. Просто зафіксуємо, що в лютому 2015 року справа по націоналізації труби була в судах. Медведчук був надзвичайно добре у ній обізнаний.

І "наш головний" – теж обізнаний. Він нібито особисто контролював ситуацію і мав ідеї щодо подальшого розвитку подій. Ідеї, ще не були озвучені, але Медведчук вже точно працював над їхньою реалізацією.

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Політ у Швейцарію

Ще в січні, за місяць до розмови з Токаревим про оці "ідеї головного", літак з бортовим номером P4-GEM вилетів з Ужгорода в напрямку Швейцарії. На борту літака був Віктор Медведчук і Тарас Козак – нардеп від "Опозиційного блоку", який сьогодні вже міцно публічно пов'язаний з Медведчуком. Тоді все лише розпочиналось.



Медведчук та Козак летіли у Швейцарію / Колаж 24 каналу

Медведчук і Козак сіли в маленькому швейцарському містечку Сен-Галлен і провели там 4 дні. Найімовірніше, вони були в офісах та оформляли документи, аби надалі, коли Україна "подарує трубу" росіянам, а ті – Медведчуку, її оформили на швейцарські фірми.

Інші розмови з Токаревим слухайте у відео розслідування Bihus.Info.