Камери були навіть у спальнях: Bihus․Info заявило, що за журналістами стежили приблизно 30 людей

Невідомі влаштували незаконне прослуховування співробітників журналістського проєкту Bihus․Info. У редакції провели розслідування і з'ясували деталі стеження за своїми працівниками.

Співробітників Bihus.Info "записали" та "зняли" під час святкування корпоративу в етнографічному комплексі "Українське село", розташованого під Києвом. У редакції кажуть, що це була грандіозна спецоперація.

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Як стежили за Bihus.Info

Так, розслідування показало, що за журналістами Bihus.Info під час новорічної вечірки стежили щонайменше 30 людей. Вони були серед мешканців комплексу.

Поспілкувавшись із персоналом "Українського села", розслідувачі довідалися, що за тиждень до того, як мав відбутися корпоратив, у комплекс приїжджав чоловік. Він забронював ті самі номери, що й журналісти, за день до їх заїзду, тобто на 26 грудня.

Крім того, працівники комплексу розповів про 30 "підозрілих" людей, які начебто зібралися на корпоратив. Вони щоразу замовкали, коли до ресторану заходив хтось із персоналу. Це могли бути ті самі люди, які прибули для того, щоб встановити камери спостережння.

Відомо, що їх розмістили в усіх приміщеннях, які забронювала команда Bihus.Info, окрім конференц-залу. "Очі" були навіть у спальнях працівників редакції, більшість з яких – жінки.

Пристрої, схожі на пожежну сигналізацію

Працівники етнокомплексу кажуть, що помітили у кімнатах "прибульців" дивні пристрої, які нагадували пожежну сигналізацію.

Наступного дня більшість встановлювачів камер виїхали. У комплексі залишилася невелика група осіб, яка коригувала зовнішні камери та обходила територію етнокомплексу.

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