У бік Києва летять "Шахеди": по них працює ППО

25 жовтня 2024, 00:38
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Автор: Анжеліка Байбак

У ніч проти 25 жовтня окупанти вкотре атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА летять у напрямку Києва, де вже працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Київській ОВА. Киян закликали залишатися у безпечних місцях, поки триває ворожа атака. 

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На Київщині працює ППО

Російська армія у ніч проти 25 жовтня запустила дрони-камікадзе по Україні. Частина ударних БпЛА атакувала Київ та столицю.

Так, у Повітряних силах попередили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва з Півночі. Згодом у Київській ОВА попередили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, атаки дронами-камікадзе та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нині сили ППО відбивають ворожу атаку. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликали в ОВА. 

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