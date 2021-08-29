Била хижака руками: у США мати врятувала 5-річного сина від гірського лева

У Каліфорнії на 5-річного хлопчика напав гірський лев. Врятувати дитину, яка отримала травми, від 65-кілограмового хижака вдалося матері.

Інцидент трапився у дворі приватного будинку сім'ї. Лев пробрався на задній двір родини, схопив 5-річного хлопчика та протягнув його понад 40 метрів.

До теми Гігантський удав повзав біля дитячого майданчика в Дніпрі: відео "прогулянки" змії

Мати врятувала життя своєму синові

"Справжній герой цієї історії – мати, яка врятувала життя своєму синові. Вона вибігла з дому і почала бити гірського лева голими руками, вирвавши у нього з пащі свого сина", – заявив прессекретар Департаменту риби і дикої природи Каліфорнії Патрік Фой.

Батьки постраждалого хлопчика терміново доправили його до лікарні. У шпиталі правоохоронці дізналися про напад та спрямували на місце події офіцера з питань дикої природи. Він помітив, що хижак причаївся у кущах, і вирішив, що лев готується до нападу.

Зрештою офіцер застрелив тварину на місці. Аналізи ДНК підтвердили, що на дитину напав саме убитий лев.

Напади тварин на людей: останні новини