У Bild написали, що Зеленський може оголосити про замороження війни: в ОП та МЗС спростували

Західне видання пише, що президент України може оголосити про замороження бойових дій. В Офісі Президента відреагували.

Німецьке видання із посиланням на власні джерела написало, що Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту. У Офісі Президента наголосили, що це – фейк, передає 24 Канал.

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Про що мова

Припускали, що під час візиту до США Володимир Зеленський планує обговорити свій план перемоги. Він нібито передбачає можливість використання західної зброї для ударів по Росії та тимчасове припинення бойових дій на певних фронтових ділянках.

Це навіть прокоментував військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені. Він пояснив, що такий підхід українського президента може бути спробою кардинально змінити ситуацію на фронті. За його словами це свідчить про певний рівень відчаю в Україні.

Реакція ОП

У канцелярії українського лідера наголосили, що видання не бачило план перемоги. Крім того, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені до підготовки, ніхто не розмовляв із медіа.

Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить, – підкреслили в ОП.

Крім цього, важливо щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. Його насамперед представлять США, бо вони можуть допомогти із реалізацією.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий також не залишив цей закид без уваги.

Ні, Україна не планує погоджуватися на будь-яке "заморожування" війни,

– наголосив він.

Крім цього, Тихий також підкреслив, що джерело, яке повідомило про це, не знає про план Президента Зеленського. За його словами, він навпаки має посилити, а не послабити Україну та її воїнів.