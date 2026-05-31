Зеленський прокоментував заяву Білецького про 6 місяців для України

Днями командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький висловився про ситуацію на фронті. Президент України прокоментував його слова.

Про це Володимир Зеленський заявив у програмі Face the Nation на телеканалі CBS News.

Як реагує Зеленський на заяву Білецького?

Ведуча запитала, що Україна має зробити за ці 6 місяців і хто може їй допомогти. Зокрема, "якщо не США, то хто з європейських партнерів погодиться сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і стати посередником у встановленні миру".

Зеленський відповів, що все почалося в грудні 2025 року, коли Росія почала втрачати ініціативу на полі бою.

"І з огляду на це я поділився цією інформацією з нашими американськими партнерами. Я сказав їм про це в січні. Я вважаю, що у нас є вікно для переговорів, оскільки з кожним місяцем росіяни втрачатимуть дедалі більше людей, і саме через це вони втратять ініціативу на полі бою", – розповів лідер держави.

Він додав, що Росія почала програвати, а тому стала завдавати масованих ракетних ударів. За місяць вони не змогли захопити більше територій, ніж втратили за той самий місяць.

Отже, зараз у нас є цей проміжок часу перед настанням зими. Я вважаю, що ще до настання зими нам потрібно знайти спосіб – дипломатичний спосіб – сісти за стіл переговорів і поговорити. Але це залежить від тиску на Путіна, від тиску на його суспільство, і я думаю, що цей тиск посилюється. Тиск у вигляді санкцій – не скасовувати їх, а вводити нові. Це добре, це дипломатичний шлях. Сподіваюся, що США це зроблять,

– висловився Зеленський.

Своєю чергою Європа ухвалила понад 20 санкційних пакетів.

На думку Зеленського, представляти Європу на потенційних мирних переговорах можуть країни "євротрійки". Тобто Велика Британія, Франція та Німеччина, які можуть виступити в ролі посередників.

"Крім того, у нас є надійні партнери з країн Північної Європи. А ще, як ви знаєте, Туреччина завжди прагнула стати посередником. І ми навіть досягли певних успіхів, коли повернули наших військовополонених. Це також дуже важливо. Але хто зрештою візьме на себе цю роль? Вирішувати, хто це буде, належить Україні та Європі. І також важливо, щоб Росія була готова до переговорів, до діалогу та до Європи", – завершив президент.

Що говорив Білецький про 6 місяців для України?

Військовий поговорив із Reuters.

Я вважаю, що найближчі 6 – 9 місяців стануть переломним моментом. Точніше кажучи, на мою думку, найважливішими будуть саме найближчі шість місяців,

– сказав він.

Мова про шестимісячний проміжок часу, щоб перехопити ініціативу на полі бою у Росії та зміцнити свої позиції для проведення мирних переговорів.

Натомість Росія, за словами Білецького, опинилася в патовій ситуації. Вона не може повністю завершити війну, але водночас не може просуватися вперед уздовж лінії фронту.

Якщо ЗСУ зможуть набрати та утримати наступальний імпульс протягом кількох місяців, це може змусити Росію відмовитися від її планів окупувати Донбас повністю.

"Якщо ситуація розвиватиметься так само, як зараз, то, наприклад, через 3 місяці росіяни опиняться в гіршому становищі, а не в кращому. Як на полі бою, так і, ймовірно, щодо ударів у тил", – припустив Білецький.

Він указав: хоча робити висновки на основі поточних успіхів Києва ще зарано, та Україна могла б скористатися цим, продовжуючи атаки середньої дальності та обережно просуваючись вперед.