У Білгороді контрактники влаштували бунт та відмовилися їхати воювати з Україною

У російському Білгороді близько 5 тисяч контрактників, яких збирались поспіхом відправити в Україну, влаштували бунт. Вони відмовлялись їхати воювати.

Формально бунтівники аргументують відмову тим, що це не передбачено в їхніх контрактах. Однак насправді, як пишуть ЗМІ, вони просто бояться.

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Окупанти шоковані професіоналізмом ЗСУ

За інформацією джерел, окупанти шоковані професіоналізмом Збройних Сил України. Вони несуть величезні втрати у техніці та живій силі.

Хоч офіційно російська влада заявляє, що не зазнає жодних втрат в Україні, правда все ж таки просочується. Контрактники дізнались, що на території України всього за 3 неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.