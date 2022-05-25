"Били, наступали на голову": уцілілий в полоні розповів про звірства окупантів

У Богданівці та Великій Димерці росіяни за місяць перебування закатували десятки людей, багатьох із яких досі не можуть знайти.

Журналістка проєкту Bihus.Info Анна Калюжна 24 каналу розповіла, як росіяни знущались з полонених. Про звірства окупантів із нею поділився чоловік – місцевий художник Іван, якому вдалося уціліти.

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Росіяни били та знущались з полонених

Ворожі солдати викрали його на вулиці та почали допитувати щодо позицій Збройних Сил України. Попри те, що він був без зброї, назвався художником та не володів потрібною інформацією, росіяни жорстоко над ним знущались та тримали в погребі.

По колінах били, по п'ятках били, по ліктях, наступали на голосу. Один раз стрельнули просто в погребі і говорили: "Ой, дивись, я щось промахнувся". Так лякали вони,

– пригадав Іван три дні в полоні російських окупантів.

Іван пережив катування та смерть іншого полоненого і зрештою наважився втекти. Доля третього чоловіка, який перебував у підвалі – невідома.

За місяць російської окупації лише у Богданівці та Великій Димерці закатували десятки людей, багатьох із яких досі не можуть знайти. Трьох катів вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, що українська влада неодноразово заявляла про невідворотність покарання для російських окупантів, які чинять звірства в нашій країні. Зокрема, повідомляють, що російські загарбники, які відповідальні за воєнні злочини у Бучі, вже постають перед судом.

Шістьом із тих, хто потрапив у полон в України, уже оголосили вирок. Наступні роки вони проведуть за ґратами. Їх посадять на термін від 8 до 15 років. Відповідну заяву зробив речник СБУ Артем Дехтяренко.

До слова, перший російський солдат, якого судитимуть Вадим Шишимарін – 21-річний сержант армії Росії. Усіх зібраних доказів прокурорами та слідчими Служби безпеки України достатньо для того, аби позбавити Шишимаріна волі терміном від 10 до 15 років, або ж засудити його на довічне ув’язнення.

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