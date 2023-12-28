Били по місцю, де благодійники годують людей: окупанти цинічно обстріляли "Градами" Вовчанськ

Російська армія 28 грудня цинічно обстріляла Вовчанськ на Харківщині з РСЗВ "Град". На жаль, є загиблі.

Ворог атакував близько о 10:00. Окупанти вдарили 6 разів. Як наголосив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, росіяни навмисно цілилися у скупчення людей.

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Черговий акт тероризму

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зранку 28 грудня окупанти вчинили черговий акт тероризму – цинічно накрили місто Вовчанськ у Чугуївському районі.

На жаль, є загиблі. Від отриманих травм у лікарні померла 66-річна жінка. Також постраждала 63-річна місцева жителька – вона отримала медичну допомогу на місці. В лікарні перебуває постраждалий чоловік. Він був у машині, коли ворог почав обстріл. Нині він отримує усю необхідну допомогу.

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Болвінов додав, що окупанти прицільно вдарили по центру Вовчанська. Під ворожою атакою опинилося місце, де благодійники годували людей.

Ворог цілився у скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безкоштовну їжу,

– повідомив він.

Одним із перших на місце обстрілу прибув начальник слідчого відділу ГУНП в Харківській області Владислав Єфаров. Він був на нараді, коли почався обстріл.

"Я був на робочій нараді, коли почався обстріл. В адмінбудівлі здригнулися стіни, і за звуком я зрозумів, що перші прильоти прийшлися в центр міста. Тому одразу поїхав туди", – розповів Єфаров.

Коли він прибув на місце атаки, то побачив поранену бабусю. У ту мить жінка була ще притомна, а перехожі – намагалися їй допомогти. Єфаров не став чекати прибуття карети швидкої, а посадив її у власне авто й повіз у лікарню разом з жінкою-медиком, яка також була на місці обстрілу. Втім, попри усю оперативність врятувати поранену жінку не вдалося.

У дорозі жінка-медик помітила відсутність пульсу. Коли правоохоронець прибув до лікарні з пораненою, то медики лише констатували смерть 66-річної жінки.

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