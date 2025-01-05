Били по руках всіх, – Зеленський відкинув побоювання команди Трампа про корупцію в Україні

На Заході побутує думка, що в Україні дуже гостро стоїть питання корупції. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна переважно отримувала не гроші, а зброю.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він також зауважив, що тих, хто все ж заробляв на війні – їх знаходили та "били по руках".

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Як Зеленський прокоментував корупцію в Україні

Зеленський зауважив, що переважно Україна отримувала не гроші, а зброю.

Там де ми бачили ризики, що щось може бути зі зброєю, ми били по руках всіх. І повірте, це не тільки йдеться про Україну,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що на всьому шляху постачання зброї до України траплялися люди, які хотіли заробити на війні.

"Ми не заробляли на війні", – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна буде продовжувати боротьбу проти тих, хто захоче наживатися на війні.

До сьогоднішнього дня, коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, і Росія підіймала цей меседж, ми завжди казали: наші військові самі вбили б цих людей,

– заявив український лідер.

Він зауважив, що Україна більше бореться із дезінформацією щодо корупції, ніж з відповідними випадками. Втім, Зеленський погодився, що "на різному побутовому рівні" такі моменти трапляються, але з такими людьми борються.