Били по руках всіх, – Зеленський відкинув побоювання команди Трампа про корупцію в Україні
На Заході побутує думка, що в Україні дуже гостро стоїть питання корупції. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна переважно отримувала не гроші, а зброю.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він також зауважив, що тих, хто все ж заробляв на війні – їх знаходили та "били по руках".
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Як Зеленський прокоментував корупцію в Україні
Зеленський зауважив, що переважно Україна отримувала не гроші, а зброю.
Там де ми бачили ризики, що щось може бути зі зброєю, ми били по руках всіх. І повірте, це не тільки йдеться про Україну,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що на всьому шляху постачання зброї до України траплялися люди, які хотіли заробити на війні.
"Ми не заробляли на війні", – зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна буде продовжувати боротьбу проти тих, хто захоче наживатися на війні.
До сьогоднішнього дня, коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, і Росія підіймала цей меседж, ми завжди казали: наші військові самі вбили б цих людей,
– заявив український лідер.
Він зауважив, що Україна більше бореться із дезінформацією щодо корупції, ніж з відповідними випадками. Втім, Зеленський погодився, що "на різному побутовому рівні" такі моменти трапляються, але з такими людьми борються.