"Не хочеться більше ризикувати": з Ямполя вивезли родину з 5 дітьми, яка втратила батька

"Білі янголи" евакуювали з Ямполя, що в Донецькій області, родину з 5 дітьми. Батько малечі загинув від обстрілу.

Ямпіль був деокупований, але відтоді він перебуває під ворожим вогнем. "Прильоти" тут не закінчуються.

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Сім'я втратила батька

Декілька днів тому в Ямполі було поранено двох жінок. Одна з них дорогою до лікарні померла. Місцеві жителі наголошують, що не хочуть більше ризикувати. Тому попросили правоохоронців про евакуацію. Серед них – 39-річна мама п’ятьох дітей.



Евакуація з Ямполя / Фото "Білі Янголи"

Раніше сім'я вже втратила батька, якого вбило восени разом із двома сусідами. Поліцейські доставили евакуйованих до Лимана.



Вивезли сім'ю з 5 дітьми / Фото "Білі Янголи"

Далі сім'я вирушить до Тернопільської та Кіровоградської областей. Попри важкі події позаду, кожен прагне повернутись додому після перемоги України над агресором. ️

Гаряча лінія евакуаційної групи поліції "Білий Янгол" на Лиманському напрямку - (066) 56-16-102. Людям, які бажають виїхати з небезпечного місця, слід звернулись за допомогою.



Діти втратили батька / Фото "Білі Янголи"