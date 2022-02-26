Білий дім шукає 6,4 мільярда для вирішення кризи через війну Росії проти України

На тлі війни Росії проти України США допомагають нашій державі протистояти ворогу. Білий дім планує виділити для врегулювання ситуації 6,4 мільярда доларів.

Ці гроші спрямують на допомогу Україні, країнам Балтії, Польщі та іншим сусіднім державам. Адміністрація президента Джо Байдена вже відправила відповідний запит у Конгрес.

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Тепер допомогу для України мають схвалити конгресмени.

Куди скерують гроші

2,9 мільярда доларів – на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі тощо. Мовиться про гуманітарну та продовольчу допомоги, допомогу біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки.

– на гуманітарні потреби та потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі тощо. Мовиться про гуманітарну та продовольчу допомоги, допомогу біженцям, а також для стабілізації енергетики та економіки. 3,5 мільярда доларів – для міністерства оборони США на реагування на кризу.

Зауважимо, США також планують ввести санкції проти Володимира Путіна, російського міністра закордонних справ Дмитра Лаврова, а також всіх членів Радбезу Росії.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!