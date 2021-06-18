Надзвичайно продуктивне: Білий дім назвав 5 досягнень європейського турне Байдена

У Білому домі переконані, що Джо Байден провів дуже продуктивне європейське турне. За результатами міжнародних самітів США повернули провідні позиції, втрачені попередньою адміністрацією.

Таку думку висловив під час телефонного брифінгу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що це слід вважати "фундаментальним результатом" зустрічей американського лідера.

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Поїздка Байдена в Європу була дуже успішною

Джо Байден впевнено й майстерно надягнув мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її,

– заявив Салліван.

Він також додав, що європейське турне президента США було надзвичайно продуктивним, змістовним набором зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами.

Основні досягнення США за підсумками турне

Серед основних досягнень радник Байдена виділив 5 найважливіших напрямів, на яких удалося досягти суттєвого прогресу.

ініціатива щодо подолання пандемії COVID-19 та забезпечення вакциною бідних країн;

консолідація західних держав у питанні Китаю;

домовленості про послаблення митних обмежень;

відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах;

посилення прогресу у сфері кібербезпеки.

Байден з 10 до 16 червня здійснив перше європейське турне. Під час нього американський лідер взяв участь у самітах G7, НАТО і Євросоюзу, а також зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.