Білий дім назвав журналістку CNN "мерзотницею" через незручне запитання Трампу

Адміністрація президента США опублікувала в соцмережах дописи зі згадкою про дітей кореспондентки CNN Крістен Холмс. Приводом для цього стало прохання журналістки до Дональда Трампа прокоментувати критичні висловлювання сенатора-демократа на його адресу.

Про це повідомляє The Guardian.

З чого почався конфлікт?

Як випливає з офіційних публікацій у соцмережах, інцидент розпочався під час зустрічі в Овальному кабінеті. Журналістка CNN Крістен Голмс попросила главу держави відреагувати на слова Джона Оссоффа, який звинуватив президента у небажанні працювати та надмірній близькості з асистенткою Наталі Гарп.

У відповідь Дональд Трамп назвав сенатора "двійником Пі-Ві Германа", а саму репортерку спробував змусити замовкнути. Він перебивав її під час спроби поставити запитання.

Тихіше, тихіше, тихіше. Ви дуже нешанобливі. Ви фейкові новини, ви гучна і галаслива людина,

– Дональд Трамп, президент США.

Білий дім назвав журналістку ганьбою професії

Згодом акаунт швидкого реагування адміністрації опублікував відео перепалки, назвавши Голмс приниженням для професії. У наступному дописі представники влади згадали родину жінки.

Колись ваші діти натраплять на ваше огидне і нелюдське запитання. Їм буде нудно і соромно мати таку бездушну і мстиву матір,

– офіційне повідомлення.

"Ці мерзотниці – найгірші з найгірших", – вилаялася пресслужба Білого дому, маючи на увазі Голмс. Керівництво телеканалу CNN випустило офіційну заяву на захист своєї співробітниці.

У компанії наголосили, що вона ставила жорсткі та суспільно важливі запитання, а подібні особисті випади є несумісними з принципами вільної преси.

Історія конфліктів з пресою

Нагадаємо, раніше директор з комунікацій Білого дому також опублікував серію образ на адресу сенатора Оссоффа. Водночас сам Дональд Трамп має тривалу історію конфліктів із журналістками, які ставлять йому незручні запитання.

У минулому він казав "тихіше, поросятко" репортерці видання Bloomberg та називав іншу співробітницю CNN корумпованою. Також політик демонстративно залишав ефір програми на каналі NBC після того, як назвав модератора дурним.