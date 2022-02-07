Білий дім очікує на новий контакт з Макроном після його поїздки у Москву

Еммануель Макрон 7 лютого зустрівся з Володимиром Путіним у Кремлі. У Білому домі заявили, що після переговорів Джо Байден хоче поспілкуватися з французьким колегою.

Ймовірно, американський президент хоче дізнатися деталі розмови французького та російського лідерів. Адже її частина відбулася у закритому режимі.

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Під час брифінгу журналісти запитали речницю Білого дому Джен Псакі чи розраховує Адміністрація Байдена на новий контакт з Макроном після переговорів у Москві.

Ми, зрозуміло, очікуємо (нового контакту – 24 канал),

– відповіла Псакі.

Що відомо про переговори Макрона та Путіна

7 лютого у Кремлі відбулися переговори між президентами Франції та Росії. Перша частина зустрічі була відкритою, а друга – відбувалася без камер. Макрон казав, що ця розмова може розпочати шлях деескалації, водночас у Росії налаштовані песимістичніше – мовляв, ситуація "надто складна", тому особливих результатів від зустрічі політиків не очікують.

Французький президент закликав російського знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни в Європі. Він вважає, що лише діалог дасть можливість гарантувати безпеку та стабільність.

Зауважимо, політики говорили й про Україну. Ще перед поїздкою до Москви Макрон казав, що діалог з Росією не відбуватиметься шляхом ослаблення будь-якої європейської держави. Політик наголошував, що безпека і суверенітет України не будуть предметом компромісу.

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