Білий дім просить у Конгресу 37,7 мільярда доларів нової допомоги Україні

Після масштабної ракетної атаки 15 листопада Білий дім просить у Конгресу про нову допомогу для України. Мовиться про 37,7 мільярда доларів.

З них 21,7 мільярда доларів – на оборонну підтримку. Ще 14,5 – на підтримку бюджету України, критично важливі інвестиції та допомогу у забезпеченні безпеки.

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Також понад 600 мільйонів хочуть спрямувати на підтримку ядерної безпеки України та нафтового резерву. Ще 900 мільйонів – на допомогу українців у сфері охорони здоров'я.

Нове фінансування спрямують на те, щоб забезпечити Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідну для самозахисту,

– мовиться у повідомленні.

Росія випустила по Україні 90 ракет

Росія зазнала абсолютного розгрому на полі бою. Окупанти не можуть досягнути жодних результатів, і як справжня держава-терористка Росія атакує Україну ракетами. Знавіснілі загарбники упродовж 15 листопада випустили по Україні 90 ракет. На жаль, є загиблі та поранені.

Без світла залишилися мільйони людей.

Окрім того, польські ЗМІ повідомили, що 2 ракети впали на території Польщі. Загинули люди. Президент Володимир Зеленський від імені всього українського народу висловив співчуття польському народу.

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