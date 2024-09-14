Небезпечна риторика, але нічого нового: у Білому домі відреагували на погрози Путіна

Погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо дозволу Україні завдавати ударів західним озброєнням по Росії начебто означатиме "пряму участь країн НАТО та європейських країн у війні в Україні" є небезпечною риторика, але в ній немає нічого нового.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.

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Його коментарі – це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в цій війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили,

– зазначила речниця.

Вона зауважила, що "війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України".

Водночас у Білому домі заявили, що політика США щодо ударів вглиб Росії американською зброєю станом на зараз залишається незмінною. Також, за словами речниці, сьогодні не очікується інших заяв щодо цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Що наговорив Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що завдавання Україною ударів високоточною західною зброєю по території Росії означатиме, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у війні.

Також диктатор зухвало заявив, що самі ЗСУ неспроможні завдавати таких ударів. Мовляв, це може статися лише з використанням даних із супутників НАТО, яких Україна нібито не має. Ба більше, нібито лише військовослужбовці НАТО "можуть вносити польотні завдання до цих ракетних систем".