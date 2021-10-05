Білий дім відреагував на розслідування Pandora Pappers

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував розслідування Pandora Papers. Його прокоментував Президент США.

Зокрема мовиться про розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів. Джо Байден заявив про позицію Білого дому під час брифінгу 4 жовтня.

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Джо Байден прокоментував розслідування Pandora Pappers

Президент США Джо Байден відповів на питання щодо реакції уряду США на розслідування Pandora Pappers. Президент запевнив, що у Білому домі працюють над ним.

Ми зараз це вивчаємо,

– заявив президент.

Він більше ніяк не прокоментував розслідування. Відомо, що 3 жовтня матеріал з серії Pandora Papers вийшов також у The Washington Post у Сполучених Штатах Америки. Він мав назву "Pandora Papers. Мільярди, приховані багатіями". Зокрема там мовиться про те, що іноземні політичні та корпоративні лідери або їх родичі переміщували гроші та інші активи до компаній в США.

Коротко про розслідування Pandora Papers