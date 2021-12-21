Білий дім вивчає, як підтримати українських добровольців у разі нападу Росії, – ЗМІ

В адміністрації Джозефа Байдена вивчають, як підтримати опір у разі вторгнення Росії до України. У Білому домі розглядають плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим.

Про це з посиланням на проінформованого чиновника заявив журналіст Девід Ігнатіус. Також у США розглядають підтримку повстанських груп, якщо Росія скине український уряд або окупує значну частину території.

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За словами Ігнатіуса, основою партизанської армії можуть стати 500 тисяч українських військових, які з 2014 року здобували бойовий досвід на Донбасі.

Водночас США можуть постачати партизанам переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Також американські фахівці з планування обговорюють організацію схованок зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі нападу Росії.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова , Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

Як розповів Ігнатіус, до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств. Вони вивчають організацію руху опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, які підтримує Росія, а також в Іраку та Афганістані – проти США.

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