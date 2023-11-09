Ізраїль погодився на щоденне кількагодинне припинення вогню в Секторі Гази, – Білий дім

Як зазначають журналісти, у четвер 9 листопада Ізраїль мав почати щоденні чотиригодинні паузи у північній частині Сектора Гази. Це робитимуть, щоб палестинці могли покинути прибережний анклав.

Про оголошення паузи та відкриття двох гуманітарних коридорів розповів речник Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що це роблять, щоб палестинці мали можливість шукати порятунку від військових операцій Ізраїлю.

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Гуманітарну паузу ініціював Байден

Ізраїльтяни запевнили нас, що під час паузи в цих районах не буде жодних військових операцій, і що цей процес розпочинається сьогодні (9 листопада – 24 Канал),

– сказав Кірбі.

Передували цьому заклики Джо Байдена. Він упродовж тривалого часу вимагав від Ізраїлю, щоб він припинив бойові дії задля звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

А вже у четвер 9 листопада Байден зазначив, що наразі немає "жодної можливості" для формального припинення вогню. За його словами, це "зайняло трохи більше часу", ніж він сподівався, щоб Ізраїль таки погодився на гуманітарні паузи.

Власне, у понеділок Байден телефоном попрохав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу запровадити щоденні паузи. Він також прохав зробити паузу щонайменше на три дні, щоб дати можливість провести переговори про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Я попросив навіть більш тривалу паузу для деяких з них,

– прокоментував Байден прохання про паузу.

В Ізраїлі все спростовують

Так, офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу спростував заяву Білого дому, передає Times Of Israel. У ньому зазначили, що Ізраїль не погоджувався на щоденну чотиригодинну гуманітарну паузу у північній частині Сектору Гази, починаючи з 9 листопада.

В Ізраїлі ці паузи запровадили ще з неділі. Гуманітарний коридор відкрили на дорозі Салах а-Дін, щоб евакуювати палестинців з півночі Гази на її південь. В країні називають цю політику "гуманітарним коридором", а не "гуманітарними паузами".

Бойові дії тривають, і не буде ніякого припинення вогню без звільнення наших полонених,

– йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Звернімо увагу, що локальної паузи дотримуються на щоденній основі. Так, у середу вона тривала на годину довше, а у четвер – на шість через велику кількість палестинців, котрі прагнули покинути цей район.

Оцінки ЦАХАЛ свідчать про те, що лише у середу коридором скористалися близько 50 тисяч палестинців, котрі прямували на південь.

Водночас Нетаньягу не погодився з пропозицією встановити режим припинення вогню у Секторі Гази терміном на 5 днів в обмін на звільнення частини заручників. Про це розповіли журналісти The Guardian, посилаючись на власні джерела.